Отец Медведева: Невероятно трудно сделать из сына - сына всей России

Отец Даниила Медведева Сергей рассказал, какие эмоции он испытывал после победы сына US Open-2021.

«Спасибо за поздравления и поддержку! Вы помните и знаете, как это трудно — сделать из своего сына - сына всей России, - сказал Сергей Медведев «СЭ». - Эти две недели был будто где-то далеко, как в командировке. Часы Apple много дней показывали мерцательную аритмию на ЭКГ», - сказал Медведев-старший «СЭ».

Отметим, что Медведев впервые в карьере выиграл турнир Большого шлема. Последний раз российский теннисист становился победителем соревнований такого ранга 16 лет назад. В 2005 году Марат Сафин выигрывал Открытый чемпионат Австралии.