Светлана Журова: Победы на US Open недостаточно для того, что дать Медведеву государственную награду

Олимпийская чемпионка Светлана Журова прокомментировала предложение вручить российскому теннисисту Даниилу Медведеву государственную награду.

Напомним, что недавно 25-летний Медведев стал победителем Открытого чемпионата США-2021, обыграв в финальной встрече серба Новака Джоковича, являющегося первой ракеткой мира.

– Я не против предложения наградить Медведева, но нужно решать очень взвешенно, чтобы не обидеть других спортсменов. Есть определенные нормы и совокупность вклада спортсмена в развитие спорта – это включено в пункт «За заслуги». Победа на одном турнире Большого Шлема, да еще и только вторая позиция в мировом рейтинге недостаточны для получения такой награды. Нужны еще какие-то достижения, чтобы можно было обратиться в Минспорта, – приводит слова Журовой «Спорт день за днем».

Добавим, что Медведев впервые в своей карьере выиграл турнир Большого шлема. Последний раз российский теннисист становился победителем соревнований такого ранга 16 лет назад. В 2005 году Марат Сафин выигрывал Открытый чемпионат Австралии.

Благодаря победе на US Open Медведев квалифицировался на итоговый турнир ATP, который пройдет с 14 по 21 ноября в Турине.