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14 сентября 09:16
автор: Владислав Корегин

Андрей Чесноков: В финале US Open Медведева подстегивали болельщики, поддерживающие Джоковича

В ночь на 13 сентября россиянин обыграл в финале Новака Джоковича в трех сетах.

Бывший российский теннисист Андрей Чесноков оценил победу своего соотечественника Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата США-2021.

Напомним, что в решающей встрече 25-летний спортсмен в трех сетах одолел первую ракетку мира серба Новака Джоковича – 6:4, 6:4, 6:4. Эта победа стала для россиянина первой в карьере в рамках своих выступлений на турнирах Большого шлема.

– Даниил шел к этой победе несколько лет. Уже в 2019 году он мог достичь этого результата. Тогда это не смогло бы получиться, потому что психологически не был готов. Хорошо, что у Медведева сетка была комфортная. Не было марафонских матчей, как у Джоковича в полуфинале. Даниила подстегивали болельщики, которые были вчера за Новака. Он вчера пошел против всех и добился успеха, – цитирует Чеснокова «РБ-Спорт».

Добавим, что в 2019 году на US Open Медведев также доходил на финальной стадии турнира. Тогда он играл в решающем матче против представителя Испании Рафаэля Надаля. Россиянин уступил своему сопернику по итогам пяти сетов – 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.

источник: «РБ-Спорт»
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