Грачева вышла в финал квалификации турнира в Остраве

Возвращение «легенды». Как Кокорину дали 10 минут, а через пять он мог «сесть»

Александр Кокорин впервые в нынешнем сезоне появился на поле в матче итальянской Серии А, едва не осложнив «Фиорентине» путь к выездной победе над «Дженоа» (2:1).