Грачева вышла в финал квалификации турнира в Остраве

Российская теннисистка Варвара Грачева успешно преодолела барьер полуфинала квалификации турнира в Остраве, победив Анну Данилину из Казахстана со счетом 7:6 (7:3), 6:4.
Встреча прошла 1 час 35 минут. Россиянка, занимающая 77-е место в рейтинге WTA, оформила две подачи навылет, допустила две двойных ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести. У ее соперницы один эйс, две двойных и два реализованных брейка из трех.
Отметим, что ф финале квалификации Грачева сыграет против представительницы Франции Осеан Доден.
источник: «Советский спорт»