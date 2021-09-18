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18 сентября 22:29
автор: Владислав Корегин

Грачева вышла в финал квалификации турнира в Остраве

В полуфинале россиянка обыграла Анну Данилину, представляющую Казахстан.

Российская теннисистка Варвара Грачева успешно преодолела барьер полуфинала квалификации турнира в Остраве, победив Анну Данилину из Казахстана со счетом 7:6 (7:3), 6:4.

Встреча прошла 1 час 35 минут. Россиянка, занимающая 77-е место в рейтинге WTA, оформила две подачи навылет, допустила две двойных ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести. У ее соперницы один эйс, две двойных и два реализованных брейка из трех.

Отметим, что ф финале квалификации Грачева сыграет против представительницы Франции Осеан Доден.

источник: «Советский спорт»
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