Калинская, выступая в паре со словачкой Михаликовой, выиграла турнир в Портороже

Российская теннисистка Анна Калинская и словачка Тереза Михаликова стали победителями турнира в словенской Портороже, сообщает «МК-Спорт».

В финале российско-словацкая пара победили Александру Крунич из Сербии и Лесли Паттинаму-Керкхове из Нидерландов.

Встреча длилась 1 час 37 минут и закончилась со счетом 4:6, 6:2, 12:10 в пользу Калинской и Михаликовой.

Обе пары по ходу игры ни разу не подали навылет, проигравшие совершили четыре двойные ошибки, а победители три.

Сербка и нидерландка по ходу игры взяли три подачи соперниц, имея восемь возможностей, в то время как россиянка и словачка реализовали четыре из семи брейкпоинтов.