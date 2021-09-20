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20 сентября 09:35

Джокович оторвался от Медведева в рейтинге ATP, Рублев - пятый

Аслан Карацев и Карен Хачанов сохранили свои позиции.

ATP опубликовал новый рейтинг лучших теннисистов мира.

Первой ракеткой мира по-прежнему является серб Новак Джокович, который увеличил отрыв от россиянина Даниила Медведева. Напомним, что представитель нашей страны в финале Открытого чемпионата США обыграл именно Новака.

Тройку лучших замывает Стефанос Циципас из Греции.

Андрей Рублев расположился на пятой строчке, а еще одни россияне Аслан Карацев с Кареном Хачановым сохранили свои позиции и занимают 25-е и 27-е места соответственно.

источник: ATP
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