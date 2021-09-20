Грачева проиграла испанке Бадосе в первом круге турнира в Остраве

Российская теннисистка Варвара Грачева завершила свои выступления на турнире WTA 500 в Остраве, уступив в первом круге представительнице Испании Пауле Бадосе со счетом 2:6, 2:6.
Матч продолжался 1 час 15 минут. На счету россиянки, занимающей 82-е место в рейтинге ATP, ни одной подачи навылет, одна двойная ошибка, а также ни одного заработанного брейк-пойнта. Ее соперница оформила два эйса, допустила четыре двойных и реализовала четыре брейка из девяти.
В следующем раунде Бадоса сыграет против победительницы пары Соряна Кирстя (Румыния) – Аннет Контавейт (Эстония).
Отметим, что параллельной встрече первого круга другая представительница России Анастасия Захарова уступила испанке Саре Соррибес-Тормо (3:6, 3:6).
источник: «Советский спорт»