Стефанос Циципас: На данный момент Медведев является лучшим игроком в мире

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился мнением по поводу игру россиянина Даниила Медведева.

Напомним, что недавно 25-летний спортсмен стал победителем Открытого чемпионата США-2021, обыграв серба Новака Джоковича по итогам трех сетов – 6:4, 6:4, 6:4. Эта победа стала для Медведева первой в карьере в рамках своих выступлений на турнирах Большого шлема.

– Медведев играет очень стабильно и последовательно – с ним трудно соперничать. Его теннис не скучный, но достаточно однообразный. Меня удивляет, каким образом Даниил достигает таких высоких результатов с таким стилем игры. Однако на данный момент он лучший игрок мира, – цитирует Циципаса портал Тennis Мajors.

Добавим, что Медведев занимает второе место в рейтинге ATP, набрав 10575 очков. Отставание от идущего первым Джоковичем составляет 1558 очков.