Медведев выступит на Кубке Кремля-2021

Российский теннисист Даниил Медведев сыграет на Кубке Кремля в Москве, сообщает пресс-служба турнира.

По информации источника, помимо 25-летнего спортсмена, представлять Россию на предстоящих соревнованиях будут Андрей Рублев, Аслан Карацев и Карен Хачанов.

Напомним, что Кубок Кремля пройдет с 16 по 24 октября. Победителем турнира в 2019 году стал Рублев, обыгравший в финале француза Адриана Маннарино со счетом 6:4, 6:0.

В прошлом году турнир не проводился из-за коронавируса.