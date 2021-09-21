Хачанов обыграл француза Мюллюра и вышел во второй круг турнира в Меце

Российский теннисист Карен Хачанов успешно преодолел барьер первого круга турнира в Меце, обыграв представителя Франции Александра Мюллера – 4:6, 6:1, 6:3.

Матч продолжался два часа. 25-летний Хачанов, занимающий 27-е место в рейтинге ATP, оформил 11 подач навылет, допустил три двойных ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 12. Его соперник записал на свой счет шесть эйсов, одну двойную и один реализованный брейк из пяти.

В следующем круге россиянин сыграет либо с французом Антуаном Оаном, либо с Петером Гойовчиком из Германии.