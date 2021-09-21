Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Остраве

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова стала участницей второго круга турнира WTA 500 в Остраве (Чехия).

В первом раунде соревнований спортсменка в двух сетах одержала победу над представительницей Хорватии Анной Конюх – 7:6 (7:3), 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 35 минут. На счету 30-летней россиянки шесть эйсов, две двойных ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти. Ее соперница оформила две подачи навылет, допустила пять двойных, а также реализовала свой единственный свой единственный брейк в матче.

Во втором круге Павлюченкова сыграет с одной из представительниц Чехии – либо с Терезой Мартинцовой, либо с Катержиной Синяковой. Их матч стартовал сегодня в 18:45 мск.