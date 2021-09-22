Медведев снимется с «Кубка Кремля», если дойдет до полуфинала в Индиан-Уэллсе

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, что участие первой ракетки страны Даниила Медведева на «Кубке Кремля» не гарантировано.

«Если Даня дойдет в Индиан-Уэллсе до полуфинала, то на Кубке Кремля он не сыграет. Просто после этого он попадет в адаптацию, и его выступление в Москве станет нецелесообразным. Просто может повториться ситуация с Олимпиадой в Токио, где он выступил ниже своих возможностей, позже присоединившись к команде и пропустив акклиматизацию», - приводит слова Тарпищева ТАСС.

Добавим, что на мужской турнир «Кубка Кремля» помимо Медведева из российских теннисистов заявлены Андрей Рублев, Аслан Карацев и Карен Хачанов.