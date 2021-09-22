Потапова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Остраве, уступив Квитовой

Российская теннисистка Анастасия Потапова во встрече второго круга турнира в Остраве проиграла чешке Петре Квитовой со счетом 1:6, 7:6 (7:4), 3:6.

По ходу матча обе теннисистки подали по четыре эйса и совершили по пять двойных ошибок, но Квитова была лучше Потаповой на чужой подаче: представительница Чехии реализовала пять брейкпоинтов из девяти против двух из восьми у своей соперницы.

Таким образом, Квитова вышла в четвертьфинал, где сыграет с победительницей матча Джил Тайхманн (Швейцария) - Элисон Риске (США).