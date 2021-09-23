Медведев заявил, что для него важен любой выигранный турнир

Вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев, рассказал, какие цели он ставит перед собой сейчас, выиграв US Open, победив Новака Джоковича.

По словам 25-летнего теннисиста, победа на US Open была просто целью, которую ему удалось достичь.

Вторая ракетка мира отметил, что теперь он хочет играть лучше и выигрывать больше титулов: «Будь то турниры Большого шлема, «Мастерсы» или Кубок Лэйвера. Вот какой у меня подход», передает слова Медведева «МК-Спорт»

Добавим, что Медведев занимает второе место в рейтинге ATP, набрав 10575 очков. Отставание от идущего первым Джоковичем составляет 1558 очков.