Карацев уступил финну Руусувуори во втором круге турнира в Нур-Султане

Российский теннисист Аслан Карацев в матче второго круга турнира в Нур-Султане проиграл финну Эмилю Руусувуори со счетом 6:7 (6:8), 4:6.

Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту.

Победитель был лучше своего соперника и на подаче и на приеме. На счету Руусувуори два эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейкпоинта из восьми.

Карацев один раз подал навылет, совершив шесть двойных ошибок, и смог три раза взять подачу представителя Финляндии, имея восемь возможностей.

Следующим соперником Руусувуори будет белорус Илья Ивашко, обыгравший представителя Казахстана Тимофея Скатова (6:2, 6:3).