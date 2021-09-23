Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира в Меце, уступив Годжовчику

Российский теннисист Карен Хачанов проиграл в матче второго круга турнира в Меце представителю Германии Петеру Годжовчику со счетом 3:6, 6:7 (2:7).

На счету победителя встречи восемь эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейкпоинт из двух.

Хачанов девять раз подал навылет, совершив три двойные ошибки, и ни разу не смог взять подачу немца, имея по ходу игры две возможности.

В четвертьфинале Годжовчик сыграет с победителем матча Алекс де Минор (Австралия) - Маркос Гирон (США).