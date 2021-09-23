Павлюченкова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Остраве, уступив Мартинцовой

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкоа проиграла во втором круге турнира в Остраве чешской теннисистке Терезе Мартинцовой со счетом 6:7 (5:7), 6:7 (6:8).

Победительница встречи ни разу не подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейкпоинта из восьми.

На счету Павлюченковой три эйса, четыре двойные ошибки и четыре брейка при восьми возможностях взять подачу соперницы.

Таким образом, Матринцова вышла в четвертьфинал домашнего турнира, где сыграет с гречанкой Марией Саккари, которая была сильнее представительницы Латвии Елены Остапенко (6:4, 6:2).