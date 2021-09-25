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25 сентября 08:59

Рублев оказался сильнее Шварцмана на Кубке Лэйвера

Встреча продолжалась 1 час 53 минуты.

На коммерческом командном турнире Кубок Лэйвера друг другу противостоят команды Европы и мира. В третьем матче дня российский теннисист Андрей Рублев переиграл представителя Аргентины Диего Шварцмана. Игра завершилась со счетом 4:6, 6:3, 11:9.

Рублев пять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести.

На счету Шварцмана - два эйса, четыре двойные ошибки и реализовано четыре брейк-пойнта из восьми.

Еще один россиянин Даниил Медведев вступит в борьбу завтра, 26 сентября. Ему будет противостоять канадец Денис Шаповалов. Встреча начнется в 02:00 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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