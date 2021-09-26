Медведев оказался сильнее Шаповалова на Кубке Лэйвера

Российский теннисист Даниил Медведев переиграл представителя Канады Дениса Шаповалова на коммерческом командном турнире Кубок Лэйвера, в котором дру другу противостоят сборные Европы и Мира. Матч завершился со счетом 6:4, 6:0 в пользу россиянина. Теперь счет 9:1 в пользу Европы.

Медведев четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми.

На счету Шаповалова - ни одно эйса, две двойные ошибки и не реализован один брейк-пойнт.

В следующем матче Даниил сразится с аргентинцем Диего Шварцманом. Встреча состоится сегодня, 26 сентября, и начнется в 22:00 по московскому времени.