Рублев в паре с Циципасом переиграл Изнера с Кирьосом на Кубке Лэйвера

Российский теннисист Андрей Рублев с греком Стефаносом Циципасом оказались сильнее американца Джона Изнера и австралийца Ника Кирьоса на коммерческом командном турнире Кубок Лэйвера, в котором друг другу противостоят сборные Европы и Мира. Матч завершился со счетом 6:7 (8:10), 6:3, 1:0 (10:4). Таким образом счет стал 11:1 в пользу Европы.

Рублев и Циципас шесть раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали два брейк-пойнта из пяти.

На счету Изнера и Кирьоса - пять эйсов, ни одной двойной ошибки и реализован один брейк-пойнт из трех.

В следующем матче Рублев в паре с Александром Зверевым из Германии сразится с парой Рэйлли Опелка (США) - Денис Шаповалов (Канада).