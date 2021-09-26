Медведев - о победе над Шаповаловым на Кубке Лэйвера: Я сыграл невероятно

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свою победу над Денисом Шаповаловым из Канады на коммерческом командном турнире Кубок Лэйвера. Встреча, которая продолжалась 1 час 16 минут, завершилась со счетом 6:4, 6:0.

«Скажу честно – я сыграл невероятно. В особенности второй сет. На самом деле я не знал, чего ожидать от себя, потому что не играл полторы недели после US Open. Денис играл очень хорошо, а потом – я просто не мог остановиться, чему очень рад», - приводит слова Медведева Tennis Majors.

Медведев четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми.

На счету Шаповалова - ни одно эйса, две двойные ошибки и не реализован один брейк-пойнт.

В следующем матче Даниил сразится с аргентинцем Диего Шварцманом. Встреча состоится сегодня, 26 сентября, и начнется в 22:00 по московскому времени.