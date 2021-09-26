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26 сентября 11:13

Стефанос Циципас: Рублев открылся для меня с другой стороны

Теннисисты в паре победили Джона Иснера и Ника Кирьоса на Кубке Лэйвера.

Греческий теннисист Стефанос Циципас признался, что россиянин Андрей Рублев открылся для него с другой стороны.

Спортсмены в паре одержали победу над Джоном Иснером и Ником Кирьосом на командном коммерческом турнире Кубок Лэйвера, в котором друг другу противостоят сборные Европы и Мира. Матч завершился со счетом 6:7 (8:10), 6:3, 1:0 (10:4). со счетом 6:7 (8:10), 6:3, 10:4. Таким образом счет стал 11:1 в пользу Европы.

«Если честно, я не ожидал, что Андрей Рублев такой смешной. Он самый веселый парень в команде. Он постоянно шутит, всех веселит. Очень приятно было открыть его с новой стороны», - приводит слова Циципаса Tennis now.

Рублев и Циципас шесть раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали два брейк-пойнта из пяти. На счету Изнера и Кирьоса - пять эйсов, ни одной двойной ошибки и реализован один брейк-пойнт из трех.

В следующем матче Рублев в паре с Александром Зверевым из Германии сразится с парой Рэйлли Опелка (США) - Денис Шаповалов (Канада).

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