Джокович остался лидером ATP, Карацев поднялся на одну строчку

Россиянин Аслан Карацев поднялся с 25 на 24 место в рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP), обновленная версия которого была опубликована на официальном сайте организации в понедельник.

В первой десятке изменений не произошло. Лидером рейтинга остается серб Новак Джокович, второе место занимает россиянин Даниил Медведев, тройку лидеров замыкает грек Стефанос Циципас.

В воскресенье Медведев и Рублев в составе европейской сборной выиграли Кубок Лейвера. Турнир проводится в четвертый раз, россияне в нем участвуют впервые.

Рейтинг ATP от 27 сентября:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 12 133 очка;