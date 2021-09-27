Кудерметова вышла во второй круг турнира в Чикаго, обыграв Калинскую

В первом круге турнира в Чикаго российская теннисистка Вероника Кудерметова в трех сетах переиграла соотечественницу Анну Калинскую - 7:6 (10:8), 4:6, 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа и 30 минут.





Кудерметова сделала 17 эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.

На счету Калинской - три подачи навылет, пять двойных ошибок и реализовано три брейк-пойнта из восьми.

Таким образом, во втором круге Кудерметова встретится с победителем пары Лорен Дэвис (США) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия).