Карацев в двух сетах обыграл Дельбониса в матче первого круга турнира в Сан-Диего

Российский теннисист Аслан Карацев успешно преодолел барьер первого круга турнира в Сан-Диего, обыграв представителя Аргентины Федерико Дельбониса в двух сетах – 6:1, 7:5.

Матч продлился 1 час 25 минут. На счету россиянина, занимающего 24-е место в рейтинге ATP, три подачи навылет, две двойных ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти. Его соперник оформил два эйса, допустил три двойных и реализовал свой единственный заработанный брейк.

Отметим, что во втором круге Карацев сыграет либо с Хубертом Хуркачем из Польши, либо с Алексом Болтом, представляющим Австралию.