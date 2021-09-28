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28 сентября 09:09
автор: Владислав Корегин

Карацев в двух сетах обыграл Дельбониса в матче первого круга турнира в Сан-Диего

Встреча продолжалась 85 минут.

Российский теннисист Аслан Карацев успешно преодолел барьер первого круга турнира в Сан-Диего, обыграв представителя Аргентины Федерико Дельбониса в двух сетах – 6:1, 7:5.

Матч продлился 1 час 25 минут. На счету россиянина, занимающего 24-е место в рейтинге ATP, три подачи навылет, две двойных ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти. Его соперник оформил два эйса, допустил три двойных и реализовал свой единственный заработанный брейк.

Отметим, что во втором круге Карацев сыграет либо с Хубертом Хуркачем из Польши, либо с Алексом Болтом, представляющим Австралию.

источник: «Советский спорт»
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