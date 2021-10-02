Карацев уступил Димитрову в четвертьфинале турнира в Сан-Диего

В четвертьфинале турнира в Сан-Диего российский теннисист Аслан Карацев не смог переиграть представителя Болгарии Григора Димитрова. Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:1, 2:6.

Карацев два раза подал навылет, допустил одну двойную ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырех.

На счету Димитрова - два эйса, шесть двойных ошибок и реализовано пять брейк-пойнтов из десяти.

За выход в финал Григор поборется с Каспером Руудом из Норвегии, который ранее оказался сильнее итальянца Лоренцо Сонего. Во второй полуфинальной паре сразятся россиянин Андрей Рублев и представитель Великобритании Кэмерон Норри.