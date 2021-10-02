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02 октября 09:58

Рублев - о победе над Шварцманом: Наш матч на Кубке Лэйвера мне очень помог

Россиянин вышел в полуфинал турнира в Сан-Диего

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал победу на аргентинцем Диего Шварцманом в четвертьфинале турнира в Сан-Диего.

«Наш матч на Кубке Лэйвера мне очень помог, потому что мы уже давно не встречались, и я не знал, что он сейчас делает. Так что победа на Кубке Лэйвера придала мне уверенности, и я с самого начала знал, что мне нужно делать», - приводит слова Андрея tennistv.com.

Рублев четыре раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из десяти.

На счету Шварцмана - один эйс, три двойные ошибки и реализован один брейк-пойнт из восьми.

За выход в финал Андрей поборется с Кэмероном Норри из Великобритании, который ранее оказался сильнее канадца Дениса Шаповалова. Встреча состоится 3 октября и начнется в 00:00 по московскому времени.

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