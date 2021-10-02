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02 октября 21:18
автор: Александр Поволоцкий

Федерации тенниса Казахстана пыталась переманить под свой флаг Медведева

Россиянин занимает второе место в мировом рейтинге ATP.

Федерация тенниса Казахстана пыталась предоставить спортивное гражданство республики победителю US Open Даниилу Медведеву.

«Это уже было перед тем, как он в топ-200 начал заходить. Мы видели, что у него есть потенциал. Теннисист и его представители понимали, что им нужно финансирование, которого на тот момент не было. Такой тонкий момент. Где-то здесь молодцы и в Федерации тенниса России — нашли деньги и сохранили игрока», — заявил вице-президент федерации Юрий Польский в эфире YouTube-канале «Мяч Поинт».

Спортивный чиновник также добавил, что инициатива исходила от Медведева и его представителей.

Напомним, что в финале Открытого чемпионата США-2021 россиянин обыграл серба Новака Джоковича.

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