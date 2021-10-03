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03 октября 06:59

Рублев проиграл Норри и не смог выйти в финал турнира в Сан-Диего

Встреча продолжалась 1 час 59 минут.

В полуфинале турнира в Сан-Диего российский теннисист Андрей Рублев уступил представителю Великобритании Кэмерону Норри. Игра завершилась со счетом 6:3, 3:6, 4:6.

Рублев 13 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из десяти.

На счету Норри - восемь эйсов, пять двойных ошибок и реализовано два брейк-пойнта из четырех.

За трофей Кэмерон поборется с Каспером Руудом из Норвегии, который ранее оказался сильнее болгарина Григора Димитрова. Встреча состоится завтра, 4 октября, и начнется в 02:00 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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