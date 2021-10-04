Карацев опустился на 29-е место в рейтинге ATP

В понедельник, 4 октября, пресс-служба ATP опубликовала обновленный список лучших теннисистов.

В первых десятке изменений не произошло. Лидирует серб Новак Джокович (11633 очка). На второй строчке располагается россиянин Даниил Медведев (10575). Тройку лучших замкнул представитель Греции Стефанос Циципас (8175).

Еще один представитель России Андрей Рублев сохранил за собой пятую строчку (6130), а Аслан Карацев остался 24-м (2085). Карен Хачанов опустился с 27-й на 29-е место (1830).

Рейтинг ATP

Версия от 4 октября