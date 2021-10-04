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04 октября 09:06
автор: Владислав Корегин

Карацев опустился на 29-е место в рейтинге ATP

Остальные россияне в топ-30 сохранили свои позиции.

В понедельник, 4 октября, пресс-служба ATP опубликовала обновленный список лучших теннисистов.

В первых десятке изменений не произошло. Лидирует серб Новак Джокович (11633 очка). На второй строчке располагается россиянин Даниил Медведев (10575). Тройку лучших замкнул представитель Греции Стефанос Циципас (8175).

Еще один представитель России Андрей Рублев сохранил за собой пятую строчку (6130), а Аслан Карацев остался 24-м (2085). Карен Хачанов опустился с 27-й на 29-е место (1830).

Рейтинг ATP

Версия от 4 октября

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 633 очка

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 10 575

3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 8175

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 7603

5 (5). Андрей Рублев (Россия) — 6130

6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) — 5815

7 (7). Маттео Берреттини (Италия) — 5173

8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 4995

9 (9). Роджер Федерер (Швейцария) — 3765

10 (10). Каспер Рууд (Норвегия) — 3615…

24 (24). Аслан Карацев — 2085…

29 (27). Карен Хачанов (оба — Россия) — 1830.

источник: ATP
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