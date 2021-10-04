Осака покинула топ-10 рейтинга WTA, Павлюченкова осталась на 13-й позиции

Японская теннисистка Наоми Осака опустилась на 12-е место в обновленном рейтинге лучших теннисисток мира, который был опубликован сегодня, 4 октября.

Отметим, что в активе 23-летней спортсменки 3326 очков. Ранее Осака занимала седьмую строчку – японка впервые покинула топ-10 с августа 2018 года.

Улучшила свое положение в десятке лучших испанка Гарбинье Мугуруса, поднявшаяся на шестое место с 3141 очком. Украинка Элина Свитолина (4376) и Мария Саккари из Греции (4055) потеряли по одной позиции. Швейцарка Белинда Бенчич вошла в топ-10 рейтинга, имея в своем активе 3835 очков. Россиянка Анастасия Павлюченкова осталась на 13-й позиции (3255)

В остальном десятка лучших теннисисток осталась без изменений. Первой идет Эшли Барти из Австралии. На второй и третьей строчках располагаются Арина Соболенко (Белоруссия) и Каролина Плишкова (Чехия) соответственно.

Рейтинг ATP