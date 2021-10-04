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04 октября 09:38
автор: Владислав Корегин

Осака покинула топ-10 рейтинга WTA, Павлюченкова осталась на 13-й позиции

В десятку лучших поднялась швейцарка Белинда Бенчич.

Японская теннисистка Наоми Осака опустилась на 12-е место в обновленном рейтинге лучших теннисисток мира, который был опубликован сегодня, 4 октября.

Отметим, что в активе 23-летней спортсменки 3326 очков. Ранее Осака занимала седьмую строчку – японка впервые покинула топ-10 с августа 2018 года.

Улучшила свое положение в десятке лучших испанка Гарбинье Мугуруса, поднявшаяся на шестое место с 3141 очком. Украинка Элина Свитолина (4376) и Мария Саккари из Греции (4055) потеряли по одной позиции. Швейцарка Белинда Бенчич вошла в топ-10 рейтинга, имея в своем активе 3835 очков. Россиянка Анастасия Павлюченкова осталась на 13-й позиции (3255)

В остальном десятка лучших теннисисток осталась без изменений. Первой идет Эшли Барти из Австралии. На второй и третьей строчках располагаются Арина Соболенко (Белоруссия) и Каролина Плишкова (Чехия) соответственно.

Рейтинг ATP

Версия от 4 октября

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 9077;

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 7115;

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5285;

4 (4). Ига Швентек (Польша) — 4756;

5 (5). Барбора Крейчикова (Чехия) — 4668;

6 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4595;

7 (6). Элина Свитолина (Украина) — 4376;

8 (8). София Кенин (США) — 4190;

9 (10). Мария Саккари (Греция) — 4055;

10 (12). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3835…

12 (7). Наоми Осака (Япония) — 3 326…

13 (13). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 3255…

30 (25). Дарья Касаткина (обе – Россия) — 2195.

источник: WTA
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