Джокович может не сыграть на Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович может пропустить Открытый чемпионат Австралии-2022.

Как заявил премьер австралийского штата Виктория Дэн Эндрюс, первая ракетка мира не примет участие на турнире, если не пройдет необходимую вакцинацию от коронавируса.

– Количество выигранных титулов не дает гарантий участия в соревнованиях. Джокович может быть не допущен из-за отказа от вакцинации, – цитирует Эндрюса Tennis World USA.

Напомним, турнир в Австралии состоится с 17 по 30 января 2022 года. Серб является действующим победителем соревнований. В общей сложности теннисист завоевал девять титулов Australian Open.