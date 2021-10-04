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04 октября 11:07
автор: Владислав Корегин

Джокович может не сыграть на Australian Open

Турнир пройдет с 17 по 30 января 2022 года.

Сербский теннисист Новак Джокович может пропустить Открытый чемпионат Австралии-2022.

Как заявил премьер австралийского штата Виктория Дэн Эндрюс, первая ракетка мира не примет участие на турнире, если не пройдет необходимую вакцинацию от коронавируса.

– Количество выигранных титулов не дает гарантий участия в соревнованиях. Джокович может быть не допущен из-за отказа от вакцинации, – цитирует Эндрюса Tennis World USA.

Напомним, турнир в Австралии состоится с 17 по 30 января 2022 года. Серб является действующим победителем соревнований. В общей сложности теннисист завоевал девять титулов Australian Open.

источник: Tennis World USA
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