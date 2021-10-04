ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
04 октября 12:23
автор: Владислав Корегин

Халеп примет участие в Кубке Кремля-2021

Турнир состоится с 18 по 24 октября.

Румынская теннисистка Симона Халеп станет участницей Кубка Кремля 2021 года, сообщил директор турнира Алексей Селиваненко.

Напомним, что в своей карьере 30-летняя спортсменка выигрывала в данных соревнованиях в 2013-м.

– Теннис – это настоящее искусство и видеть его в исполнении истинных мастеров – особое удовольствие. Мы два года ждали 31-го розыгрыша «ВТБ Кубка Кремля», поэтому с нетерпением предвкушаем приезд всех заявившихся к нам игроков. И мне приятно отметить, что к этому звездному списку участниц добавилась такая титулованная спортсменка, как Симона Халеп, – сказал Селиваненко.

Напомним, что турнир пройдет с 18 по 24 октября. Победителем Кубка Кремля в 2019 году стала представительница Швейцарии Белинда Бенчич.

В прошлом году соревнования не проводились из-за коронавируса.

источник: «Кубок Кремля»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Сергей Карасёв отсудит матч Италия - ИспанияМосковское "Динамо" проиграло "Металлургу" в матче лидеров конференцийВеденин бросает вызов. Как советский лыжник сотворил чудо в олимпийской эстафетеФорвард и главный тренер "Спартака" закатили скандал!Гол-шедевр: это можно пересматривать бесконечноКузяев раскрыл, как изменилась атмосфера в сборной РФ без Дзюбы
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика