Халеп примет участие в Кубке Кремля-2021

Румынская теннисистка Симона Халеп станет участницей Кубка Кремля 2021 года, сообщил директор турнира Алексей Селиваненко.

Напомним, что в своей карьере 30-летняя спортсменка выигрывала в данных соревнованиях в 2013-м.

– Теннис – это настоящее искусство и видеть его в исполнении истинных мастеров – особое удовольствие. Мы два года ждали 31-го розыгрыша «ВТБ Кубка Кремля», поэтому с нетерпением предвкушаем приезд всех заявившихся к нам игроков. И мне приятно отметить, что к этому звездному списку участниц добавилась такая титулованная спортсменка, как Симона Халеп, – сказал Селиваненко.

Напомним, что турнир пройдет с 18 по 24 октября. Победителем Кубка Кремля в 2019 году стала представительница Швейцарии Белинда Бенчич.

В прошлом году соревнования не проводились из-за коронавируса.