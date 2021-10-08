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08 октября 08:14
автор: Владислав Корегин

Медведев сыграет с Макдональдом во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе, Рублев – с Табернером

Соревнования проходят с 7 по 17 октября.

Стали известны соперники Даниила Медведева и Андрея Рублева по второму кругу турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, призовой фонд которого составит 8,3 миллионов долларов.

Отметим, что Медведев, посеянный на турнире под первым номером, сыграет против представителя США Маккензи Макдональда, обыгравшего в первом круге Джеймса Дакворта из Австралии – 6:3, 6:3.

Что касается Рублева, то 23-летний спортсмен встретится с испанцем Карлосом Табернером, победившим в двух сетах своего соотечественника Хауме Мунара (6:3, 6:3).

Напомним, что в прошлом году турнир в Индиан-Уэллсе был отменен из пандемии коронавируса. В 2019-м победу в соревнованиях одержал австриец Доминик Тим.

источник: «Советский спорт»
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