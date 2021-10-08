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Менеджер Шараповой: Между Марией и Радукану есть огромная разница
08 октября 22:43
автор: Александр Бойченко
автор фото: "Советский спорт"

Менеджер Шараповой: Между Марией и Радукану есть огромная разница

Спортивный агент Макс Айзенбад - бывший менеджер россиянки Марии Шараповой - рассказал о различиях между Эммой Радукану и Марией.

«Конечно, между ними есть большая разница. 17 лет назад социальных сетей не было, но теперь Интернет продвигает вас. Теперь такие истории, как Радукану, популярны, и это продвигает теннисистов вперед», - цитирует Айзенбада New York Times.

Напомним, Эмма Радукану является самой молодой финалисткой US Open c 2004 года (19 лет), когда выступала Мария Шарапова (17 лет).

Бывшая первая ракетка мира выиграла пять турниров «Большого шлема» в одиночном разряде с 2004 по 2014 годы. Шарапова – одна из десяти женщин в истории, кто обладает так называемым «карьерным шлемом» (выиграла все турниры «Большого шлема», но в разные годы).

Всего в послужном списке Марии 39 выигранных турниров WTA (36 в одиночном разряде). В 2008 году она помогла сборной России выиграть Кубок Федерации, а в 2012 году завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Лондоне в одиночном разряде.

источник: The New York Times
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