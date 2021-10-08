Компания EA Sports сделала подарок Медведеву за празднование победы на US Open

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что компания EA Sports сделала ему подарок после празднования победы на US Open. Даниил сделал трюк «мертвая рыба» из игры FIFA.

«EA Sports сделали мне подарок - отправили несколько кодов для FIFA. Я все раздарил друзьям, которым это интересно. Не дал только тем, кто играет в Ultimate Team, в этом режиме я хочу быть лучшим. Надеюсь, что смогу получить крутых игроков через оставшиеся у меня коды», - приводит слова Даниила Daily Express.

Ранее Медведев впервые в карьере выиграл турнир «Большого шлема» (Открытый чемпионат США). Последний раз российский теннисист становился победителем соревнований такого ранга 16 лет назад. В 2005 году Марат Сафин выигрывал Открытый чемпионат Австралии.