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09 октября 08:17
автор: Владислав Корегин

Павлюченкова обыграла Киз во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

Матч продлился 58 минут.

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова успешно преодолела барьер второго круга турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв представительницу США Мэдисон Киз в двух сетах – 6:3, 6:1.

Встреча продолжалась 58 минут. На счету Павлюченковой две подачи навылет, ни одной допущенной двойной ошибки, а также четыре реализованных брейк-пойнта из шести. Ее соперница оформила пять эйсов, допустила три двойных и не заработала ни одного брейка.

В следующем круге Павлюченкова встретится либо с канадкой Лейлой Фернандес, либо с Ализе Корне из Франции.

источник: «Советский спорт»
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