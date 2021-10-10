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10 октября 06:59

Медведев победил Макдональда и вышел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Встреча продолжалась 1 час 13 минут.

Во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе российский теннисист Даниил Медведев в двух сетах оказался сильнее представителя США Маккензи Макдональда. Матч завершился со счетом 6:4, 6:2.

Медведев четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи.

На счету Макдональда - один эйс, одна двойная ошибка и ни одного брейк-пойнта.

За выход в 1/8 финала турнира Даниил поборется с победителем пары Маркос Гирон (США) - Филип Краинович (Сербия).

источник: «Советский спорт»
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