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10 октября 07:14

Карацев оказался сильнее Карузо и пробился в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Матч продолжался 1 час 10 минут.

Во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе (США) российский теннисист Аслан Карацев двух сетах переиграл представителя Италии Сальваторе Карузо. Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:2.

Карацев три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из 11.

На счету Карузо - один эйс, ни одной двойной ошибки и не реализован один брейк-пойнт.

За выход в 1/8 финала турнира Аслан поборется с Денисом Шаповаловым из Канады, который ранее оказался сильнее соотечественника Вашека Поспишила (3:0, отказ).

источник: «Советский спорт»
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