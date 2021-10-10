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10 октября 09:18

Рублев победил Табернера и вышел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Встреча продолжалась 1 час 37 минут.

Во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе (США) российский теннисист Андрей Рублев в двух сетах переиграл представителя Испании Карлоса Табернера. Матч закончился со счетом 6:3, 6:4.

Рублев шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из девяти.

На счету Тарбенера - четыре эйса, три двойных ошибки и реализован один брей-пойнт из пяти.

За выход в 1/8 финала турнира Андрей поборется с американцем Томми Полом, который ранее оказался сильнее Душана Лайовича из Сербии (6:2, 6:3).

источник: «Советский спорт»
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