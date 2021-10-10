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10 октября 10:05

Медведев прокомментировал свой выход в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Россиянин переиграл американца Маккензи Макдональда.

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свою победу во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе над представителем США Маккензи Макдональдом. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2.

«Я доволен – это самое важное. Корт очень медленный, мячи медленные – недостаточно быстро летят. Так что тут всем непросто. Физическая подготовка станет ключевым моментом. И физически я готов – это самое важное. Маккензи – сильный соперник, он способен оказывать давление на каждого в туре. Я рад, что игра не растянулась на три сета», приводит слова Даниила пресс-служба ATP.

Медведев четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи.

На счету Макдональда - один эйс, одна двойная ошибка и ни одного брейк-пойнта.

За выход в 1/8 финала турнира Даниил поборется с победителем пары Маркос Гирон (США) - Филип Краинович (Сербия).

источник: ATP
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