Хачанов обыграл финна Руусувуори во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Карен Хачанов успешно преодолел барьер второго круга турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, победив представителя Финляндии Эмила Руусувуори – 6:2, 7:5.

Матч продлился 1 час 37 минут. Отметим, что оба спортсмена оформили по четыре подачи навылет. При этом Хачанов, занимающий 29-е место в рейтинге ATP, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. У его соперника семь двойных и один реализованный брейк из пяти.

В третьем круге россиянин сыграет с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.