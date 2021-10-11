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11 октября 08:42
автор: Владислав Корегин

Хачанов обыграл финна Руусувуори во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

Встреча продолжалась 1 час 37 минут.

Российский теннисист Карен Хачанов успешно преодолел барьер второго круга турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, победив представителя Финляндии Эмила Руусувуори – 6:2, 7:5.

Матч продлился 1 час 37 минут. Отметим, что оба спортсмена оформили по четыре подачи навылет. При этом Хачанов, занимающий 29-е место в рейтинге ATP, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. У его соперника семь двойных и один реализованный брейк из пяти.

В третьем круге россиянин сыграет с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.

источник: «Советский спорт»
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