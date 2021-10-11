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11 октября 09:13
автор: Владислав Корегин

Павлюченкова не смогла выйти в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе

Россиянка в трех сетах уступила Лейле Фернандес из Канады.

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова завершила свои выступления на турнире в Индиан-Уэллсе, проиграв в третьем круге представительнице Канады Лейле Фернандес – 7:5, 3:6, 4:6.

Матч продлился 2 часа 43 минуты. Павлюченкова оформила одну подачу навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из 13. У ее соперницы два эйса, восемь двойных и пять реализованных брейков из 11.

В четвертом круге Фернандес сыграет с Шелби Роджерс из США.

Что касается Павлюченковой, то в этом турнире 30-летняя россиянка была посеяна под девятым номером.

источник: «Советский спорт»
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