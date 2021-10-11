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11 октября 09:24
автор: Владислав Корегин

Карацев и Рублев вышли в четвертьфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе в парном разряде

Матч с итало-аргентинской парой Болелли/Гонсалес продлился 1 час 33 минуты.

Россияне Аслан Карацев и Андрей Рублев успешно преодолели стадию 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе в парном разряде.

Отметим, что спортсмены обыграли Симоне Болелли, представляющего Италию, и Максимо Гонсалеса из Аргентины по итогам трех сетов – 6:3, 5:7, 10:3. Игра продолжалась 1 час 33 минуты.

В прошедшей встрече российские теннисисты опередили своих соперников в количестве эйсов (10-0) и допущенных двойных ошибках (4-2). При этом обе пары реализовали по четыре брейк-пойнта из десяти.

В следующем раунде соперниками Карацева и Рублева станут либо Ян Штруфф и Александр Зверев, представляющие Германию, либо пара Рохан Бопанна (Индия)/Денис Шаповалов (Канада).

источник: «Советский спорт»
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