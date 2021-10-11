Краинович поделился ожиданиями от матча с Медведевым в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе

Сербский теннисист Филип Краинович оценил свои шансы на победу в матче третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе с россиянином Даниилом Медведевым.

Напомним, что встреча между спортсменами состоится 12 октября.

– Игра с Медведевым станет отличной возможностью показать себя. Даниил отлично играет. Его победа на US Open это доказывает. В данный момент он лучший игрок мира. Я уже играл с ним несколько и понимаю, как он будет играть. Победить Медведева будет непросто, поскольку у него нет слабых мест. Многие говорят, что хорошая подача является его главным оружием. При этом он отлично подготовлен физически, – цитирует Краиновича пресс-служба ATP.

Добавим, что ранее на турнире 29-летний Краинович обыграл американца Маркоса Хирона (7:6, 7:5). Что касается Медведева, то 25-летний россиянин, победил другого представителя США Маккензи Макдональда (6:4, 6:2).