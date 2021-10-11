Касаткина проиграла Кербер в матче третьего куга в Индиан-Уэллсе

В третьем раунде турнира в американском Индиан-Уэллсе российская теннисистка Дарья Касаткина уступила представительнице Германии Анжелике Кербер со счетом 2:6, 6:1, 4:6.

Встреча продолжалась 1 час и 49 минут.

Касаткина один раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 16 возможностей.

На счету Кербер - два эйса, три двойных ошибки и реализовано шесть брейк-пойнта из 13.

В следующем раунде турнира немецкая теннисистка сыграет с победительницей встречи Тамара Зиданшек (Словения) — Айла Томлянович (Австралия).