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12 октября 08:29
автор: Максим Скороходов

Калинская, обыграв Голубич, вышла в четвертый круг Индиан-Уэллса

Матч продолжался 1 час 54 минуты.

Российская теннисистка Анна Калинская во встрече третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе победила швейцарку Викторию Голубич со счетом 1:6, 6:1, 6:3.

Обе теннисистки ни разу не подали на вылет. На счету россиянки пять двойных ошибок и восемь реализованных брейкпоинтов из 17.

Голубич четыре раза не смогла ввести подачу с двух попыток, и сделала шесть брейков, имея 11 возможностей.

В четвертом круге Калинская сыграет с представительницей Туниса Онс Жабер, победившей американку Даниэллу Коллинз (6:1, 6:3).

источник: «Советский спорт»
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