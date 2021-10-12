Калинская, обыграв Голубич, вышла в четвертый круг Индиан-Уэллса

Российская теннисистка Анна Калинская во встрече третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе победила швейцарку Викторию Голубич со счетом 1:6, 6:1, 6:3.

Обе теннисистки ни разу не подали на вылет. На счету россиянки пять двойных ошибок и восемь реализованных брейкпоинтов из 17.

Голубич четыре раза не смогла ввести подачу с двух попыток, и сделала шесть брейков, имея 11 возможностей.

В четвертом круге Калинская сыграет с представительницей Туниса Онс Жабер, победившей американку Даниэллу Коллинз (6:1, 6:3).