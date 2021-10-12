ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
12 октября 08:40
автор: Максим Скороходов

Медведев вышел в четвертый круг Мастерса в Индиан-Уэллсе, переиграв Краиновича

Матч длился полтора часа.

Российский теннисист Даниил Медведев во встрече третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе победил серба Филипа Краиновича со счетом 6:2, 7:6 (7:1).

Россиянин четыре раза подал навылет, совершив три двойные ошибки и реализовал четыре брейкпоинта из шести.

У серба эйсов и двойных ошибок не было, при этом от смог два раза взять подачу второй ракетки мира, имея три возможности.

В четвертом круге Медведев сыграет с болгарином Григором Димитровым, обыгравшем американца Райли Опелку (6:3, 6:4).

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
ЦСКА выиграл в классическом дерби у "Спартака"ВТБ запустил федеральную кампанию для розничных инвесторовВоспитанница академии Плющенко выиграла Гран-при среди юниоровИлья Варламов ответил Хабибу Нурмагомедову на его слова о РоссииСемак не смолчал о скандальном решении Дзюбы по поводу сборнойБывший муж Навки погряз в нищете
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Прямое включение из редакции газеты «Советский спорт»

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика