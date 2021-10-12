Медведев вышел в четвертый круг Мастерса в Индиан-Уэллсе, переиграв Краиновича

Российский теннисист Даниил Медведев во встрече третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе победил серба Филипа Краиновича со счетом 6:2, 7:6 (7:1).

Россиянин четыре раза подал навылет, совершив три двойные ошибки и реализовал четыре брейкпоинта из шести.

У серба эйсов и двойных ошибок не было, при этом от смог два раза взять подачу второй ракетки мира, имея три возможности.

В четвертом круге Медведев сыграет с болгарином Григором Димитровым, обыгравшем американца Райли Опелку (6:3, 6:4).