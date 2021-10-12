Рублев не смог выйти в четвертый круг Индиан-Уэллса, проиграв американцу Полу

Российский теннисист Андрей Рублев во встрече третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе проиграл представителю США Томми Полу со счетом 4:6, 6:3, 5:7.

Американец подал пять эйсов, совершив две двойные ошибки, и смог взять пять подач россиянина, имея 11 возможностей.

На счету Рублева десть подач навылет, четыре двойные ошибки и такое же количество реализованных брейкпоинтов, всего их было 14.

В четвертом круге Пол встретится с победителем матча Кэмерон Норри (Великобритания) - Роберто Баутиста-Агут (Испания).