Медведев назвал Джоковича настоящим лидером этого сезона

Вторая ракетка мира Даниил Медведев поделился мнением о сербском теннисисте Новаке Джоковиче.

«С момента, как мне исполнилось шесть лет, я мечтаю о том, чтобы стать номером один. Джокович - номер один в этом сезоне. Он завоевал три титула на турнирах «Большого шлема». Это одна из моих целей», - приводит слова Медведева Ubitennis.

Отметим, что в этом сезоне Джокович победил на Открытом чемпионате Австралии, «Ролане Гаррос» и Уимблдоне. Ранее Даниил победил Новака в финале Открытого чемпионата США.

Россиянин пробился в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе, оказавшись сильнее Филипа Краиновича (6:2, 7:6 (7:1) из Сербии.