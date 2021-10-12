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12 октября 16:10

Медведев назвал Джоковича настоящим лидером этого сезона

Серб завоевал три титула «Большого шлема».

Вторая ракетка мира Даниил Медведев поделился мнением о сербском теннисисте Новаке Джоковиче.

«С момента, как мне исполнилось шесть лет, я мечтаю о том, чтобы стать номером один. Джокович - номер один в этом сезоне. Он завоевал три титула на турнирах «Большого шлема». Это одна из моих целей», - приводит слова Медведева Ubitennis.

Отметим, что в этом сезоне Джокович победил на Открытом чемпионате Австралии, «Ролане Гаррос» и Уимблдоне. Ранее Даниил победил Новака в финале Открытого чемпионата США.

Россиянин пробился в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе, оказавшись сильнее Филипа Краиновича (6:2, 7:6 (7:1) из Сербии.

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